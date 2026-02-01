حسن الخاتمة، وفاة معلم داخل المسجد أثناء ترديد الأذان بالغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وفاة أحد الأهالي داخل أحد مساجد القرية في مشهد وصفه الأهالي بـ “حسن الخاتمة”.

وأكد شهود عيان أن الفقيد يدعي “خميس الشال” أحد رموز مديرية التربية والتعليم بالغربية وقيادي سابق بالإدارة التعليمية بكفر الزيات وكان قد توجه إلى المسجد متوضئا وجلس في انتظار تشييع جنازة أحد أبناء القرية وبرفقته عدد كبير من الأهالي وما أن ارتفع صوت الأذان حتى بدأ في ترديده بخشوع قبل أن يسقط مغشيا عليه ويفارق الحياة داخل بيت من بيوت الله.

واعتبر أهالي قرية كفر ديما أن رحيل خميس الشال في هذا التوقيت وبهذه الصورة يجسد معنى حسن الخاتمة، مؤكدين أن الفقيد عُرف طوال حياته بحرصه على الصلاة في المسجد، والتزامه الديني وأخلاقه الرفيعة التي شهد بها الجميع.

وأضاف الأهالي أن الراحل كان مثالا يحتذى به في العطاء والإخلاص خلال مسيرته الطويلة في مجال التربية والتعليم حيث ترك بصمة واضحة في نفوس طلابه وزملائه لما اتسم به من حكمة وتواضع وحب للخير وخدمة صادقة للعملية التعليمية.

وسادت حالة من التأثر الشديد بين أبناء القرية فور إعلان نبأ الوفاة حيث توافد المئات لتقديم واجب العزاء مؤكدين أن القرية فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين جمعوا بين حسن السيرة والعمل الصالح.

