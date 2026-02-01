الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصر تلتقي اليمن في ثاني مواجهاتها بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

منتخب كرة السلة على
منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة
18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مساء اليوم، ثاني مبارياته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات المقامة حاليًا في دولة الكويت، عندما يلتقي منتخب اليمن، في مواجهة مهمة ضمن منافسات دور المجموعات. 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وسوريا واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة اليمن بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انطلاقة قوية في افتتاح مشواره بالبطولة، عقب الفوز المستحق على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ الدقائق الأولى.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام اليمن، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة وحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية مبكرًا، في ظل التقارب النسبي في مستويات المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة كلًا من:
أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني، باعتبارها محطة رئيسية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وقياس مستوى الأداء الجماعي، قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في مواصلة المنتخب لعروضه القوية، وتقديم مستويات تليق باسم مصر ومكانتها كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر لكرة السلة الكراسي المتحركة البطولة العربية منتخب اليمن

مواد متعلقة

بسبب غياب الإسعاف، الحكم يقرر فوز الزمالك علي بتروجيت في دوري كرة السلة

اتحاد السلة على الكراسي المتحركة يعلن موعد معسكر المنتخب وقائمة اللاعبين

كرة السلة، الزمالك يبحث عن مدير فني جديد

كرة السلة، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن محترف جديد

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية