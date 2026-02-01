مصر تلتقي اليمن في ثاني مواجهاتها بالبطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مساء اليوم، ثاني مبارياته في منافسات البطولة العربية للمنتخبات المقامة حاليًا في دولة الكويت، عندما يلتقي منتخب اليمن، في مواجهة مهمة ضمن منافسات دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وسوريا واليمن، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت والأردن وليبيا وفلسطين.

ويدخل المنتخب المصري مواجهة اليمن بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انطلاقة قوية في افتتاح مشواره بالبطولة، عقب الفوز المستحق على منتخب سوريا بنتيجة 70-45، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ الدقائق الأولى.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام اليمن، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة وحسم بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية مبكرًا، في ظل التقارب النسبي في مستويات المنتخبات المشاركة بالبطولة العربية.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة كلًا من:

أشرف أبو زيد، أحمد فتحي، محمد فرج، أحمد صلاح، مجدي طلعت، محمود محفوظ، محمد حسب النبي، مؤمن أبو رواش، محمد أنور، ربيع حسني، توبة نجدي، وأحمد عصام.

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس عادل سليم، نائب رئيسي الاتحاد المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتحظى البطولة العربية بأهمية خاصة للجهاز الفني، باعتبارها محطة رئيسية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وقياس مستوى الأداء الجماعي، قبل خوض بطولة إفريقيا المقبلة المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في مواصلة المنتخب لعروضه القوية، وتقديم مستويات تليق باسم مصر ومكانتها كأحد أبرز المنتخبات العربية في اللعبة.

