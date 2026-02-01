نائب: أصبحنا في مجلسي النواب والشيوخ والحكومة نمثل عبئا على الرئيس

18 حجم الخط

أكد النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، أن كلا من البرلمان والحكومة عليهما دور في التحرك تجاه كافة القضايا دون انتظار توجيهات الرئيس.

مناقشة تأثير مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

أصبحنا في مجلسي النواب والشيوخ والحكومة نمثل عبئا على الرئيس

وأشار إلى أن التحرك في مناقشة ملف مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، جاء بعد توجيهات الرئيس، قائلا: "أصبحنا في مجلسي النواب والشيوخ والحكومة نمثل عبء على الرئيس".

دور مجلسي النواب والشيوخ في مواجهة القضايا المجتمعية

وشدد على أهمية أن يكون هناك دور لكلا من مجلسي النواب والشيوخ، بالتنسيق مع الحكومة في التحرك سريعا في مناقشة كافة الملفات والقضايا التي تهم المجتمع المصري.

فيما وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس الشيوخ على سرعة الاستجابة لمناقشة ملف مخاطر المحمول على الأطفال، في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة مناقشة هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تأثير الإنترنت على الأطفال

وقال الوزير: يجب توجيه الشكر لمجلس الشيوخ باعتباره مرآة لما يحدث في المجتمع، مشيدا بسرعة الاستجابة لمناقشة ملف تأثير التواصل الاجتماعي على الأطفال، مؤكدا أنه يعبر عن وعي لما يحدث في المجتمع.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مجلس الشيوخ، ساحة لمناقشة الملفات التى تهم المجتمع، معلنا أن الحكومة مستعدة لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب في شأن مخاطر الانترنت على الأطفال.

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة ومشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وتشهد الجلسة مناقشة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول”.

حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

كما يناقش المجلس طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

