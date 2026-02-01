وكيل الشيوخ يحذر: العالم الافتراضي تحول لساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس

18 حجم الخط

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن السوشيال ميديا أصبحت تمثل خطرا حقيقيا على الأطفال، مشيدا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على النشء.

مناقشة تأثير مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

مناقشة ملف مخاطر الانترنت على الأطفال استجابة عاجلة لرئيس الجمهورية

وأشار وكيل الشيوخ، أن مناقشة المجلس اليوم لهذه الملفات الهامة، في إطار الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس، لاستيضاح سياسة الحكومة لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وإجراءات حماية الاطفال من مخاطر الانترنت، وذلك فى ضوء التجارب الدولية.

وقال: نناقش اليوم قضايا تهم العقول وتمثل أمن وهوية، متابعا: الأطفال هم الثروة البشرية.

العالم الافتراضي تحول إلى ساحة لحروب الجيل الخامس

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن العالم الافتراضي، تحول إلى ساحة مفتوحة لحروب الجيل الخامس، مشددا على أهمية التوعية وحمايتهم، مؤكدا أن تقييد استخدام الأطفال على السوشيال ميديا.

وقال النائب أحمد العوضي: لا ندعو إلى الانعزال عن السوشيال ميديا، ولكن هناك العديد من دول العالم سنت قوانين تمنع الأطفال من الانجراف خلف مخاطر السوشيال ميديا.

لابد من حوكمة رقمية

وشدد على أهمية أن يكون هناك حوكمة رقمية، وتشريعية، ورؤية تتناسب مع حجم التهديد لهذه المخاطر على الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.