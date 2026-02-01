الأحد 01 فبراير 2026
ياسر جلال عن مواجهة مخاطر الإنترنت على الأطفال: "لازم نمنع البلا قبل وقوعه"

انتقد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، غياب التمثيل المناسب في جلسة اليوم، أثناء مناقشة مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

جلسة الشيوخ لمناقشة تأثير التواصل الاجتماعي على الأطفال

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور ممثلين عن الحكومة لمناقشة تأثير استخدام الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وأكد في كلمته على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الاستباقية في التعامل مع كافة الملفات والقضايا، وبينها تأثير الإنترنت على الأطفال، قائلا: "لازم ننتقل لمرحلة إننا نمنع البلا قبل وقوعه".

مواجهة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال 

وأكد أن مواجهة تأثير السوشيال ميديا على الأطفال لا يقف عند الحكومة فقط، ولكن الأسرة أيضا عليها دور كبير في هذا الأمر.

وشدد ياسر جلال، على أهمية العمل على إدراج المواطنة الرقمية ضمن المناهج التعليمية في المدارس، فضلا عن ضرورة مواجهة التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.

وأشار إلى أن مناقشة مجلس الشيوخ ملف تنظيم استخدام الأطفال الانترنت الهدف منه حماية أطفالنا، وليس عزلهم، قائلا: "التنظيم لا يعني التقييد في التطور".

ومن جانبه وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس الشيوخ على سرعة الاستجابة لمناقشة ملف مخاطر المحمول على الأطفال، في ضوء التكليفات الرئاسية بضرورة مناقشة هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

تأثير الإنترنت على الأطفال

وقال الوزير: يجب توجيه الشكر لمجلس الشيوخ باعتباره مرآة لما يحدث في المجتمع، مشيدا بسرعة الاستجابة لمناقشة ملف تأثير  التواصل الاجتماعي على الأطفال، مؤكدا أنه يعبر عن وعي لما يحدث في المجتمع.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن  مجلس الشيوخ، ساحة لمناقشة الملفات التى تهم المجتمع، معلنا أن الحكومة مستعدة لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب في شأن مخاطر الانترنت على الأطفال.

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة ومشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وتشهد الجلسة مناقشة طلب النائب وليد التمامي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول”.

حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا 

كما يناقش المجلس طلب النائب محمود مسلم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

