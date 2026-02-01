الأحد 01 فبراير 2026
نائب بالشيوخ: السوشيال ميديا تغير الجينات في عقول الأطفال

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـ مجلس الشيوخ، أن ملف استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، من أخطر الملفات، قائلا: “الموضوع ليس سهلا، كنا في الماضي نحذر أبنائنا من صديق السوء.. ولكن الآن لم يعد ذلك، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح الصديق الحميم معه باستمرار”. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال. 

وأضاف: “الخطورة تكمن في أن الشركات تدافع عن أرباحها، نحن في عالم مجهول يهمه هدم القيم في المجتمعات”. 

وطالب بحضور الحكومة بأكملها لمناقشة ذلك الملف وأن يكون هناك تمسك قوى من المجتمع كله بهذا الملف. 

مواجهة مخاطر الإنترنت على الأطفال

فيما قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ: “نشكر الرئيس على توجيهاته بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت على الأطفال”. 

وأكد النائب أن الأطفال في الوقت الحالي يعيشون في بيئة موازية، قائلا: "مبقناش بنربي عيالنا، ولكن هناك آخرين يؤثرون عليهم".

تغيير الخوارزميات في أدمغة الشعوب 

وأشار إلى أن الحرب الآن لم تعد حربا تقليدية، قائلا: الأسهل الآن في الحرب الحالية هو تغيير الهوية، مؤكدا أنه يتم تغيير الخوارزميات في أدمغة الشعوب من خلال تصدير "الهيافة" التي تؤثر على جميع الأشخاص وليس الأطفال فقط. 

وحذر من مخاطر تغيير الجينات في عقول البشر، قائلا: يتم تصدير شخصيات "تريند"، قائلا: لو سألت أي طفل عن حلمه يقول لك "أطلع تيك توكر". 

وشدد على أهمية عمل دراسة واضحة بالاشتراك مع جميع اللجان في مجلس الشيوخ، بشأن مخاطر الانترنت، وتقديمها إلى الرئيس تتضمن تشخيص المشاكل وحلولها. 

