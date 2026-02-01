الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود إخلاء وتنظيم مقبرة سيارات البساتين تمهيدًا للتصرف في المضبوطات

مقبرة البساتين، فيتو
مقبرة البساتين، فيتو
تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي لتكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بإخلاء مقابر السيارات من قلب الكتل العمرانية والمواقع المميزة.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن الوزارة، وبتوجيهات مباشرة من السيدة  الوزيرة، وبالتنسيق الكامل مع النيابة العامة ومحافظة القاهرة، ومن خلال الأحياء المعنية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، تم تنفيذ أعمال إخلاء مقبرة سيارات البساتين من المخلفات الكهنة والتراكمات غير الصالحة، ونقلها إلى موقع مقبرة سيارات التبين، بما أسهم في استعادة كفاءة الموقع وتهيئته لإعادة التنظيم وفق أسس فنية وتشغيلية سليمة.

وأشار التقرير إلى أنه بالتوازي مع أعمال الإخلاء، تم تنفيذ أعمال إعادة تنظيم شاملة للمركبات المتواجدة بمقبرة سيارات البساتين، وفق منظومة تصنيف فنية دقيقة شملت تقسيم المركبات حسب نوعية كل مركبة، وتبعيتها لأقسام الشرطة، وكذلك وفق نوعية التصرف القانوني المقرر لها، سواء المركبات القابلة للترخيص أو غير القابلة للترخيص.

وأكد التقرير أن هذا التنظيم يهدف إلى تهيئة الموقع لإجراء أعمال الفحص والمعاينة الفنية والقانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التصرف في المركبات القابلة للبيع من خلال مزادات علنية تُنظمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الالتزام الكامل بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

كما أوضح التقرير أن فرق وزارة التنمية المحلية تولت الإشراف الميداني الكامل على تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع السادة ممثلي النيابة العامة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بما ضمن سرعة الإنجاز، ورفع كفاءة الموقع، وتحقيق الانضباط التشغيلي داخل مقبرة السيارات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية الخاصة بتطوير منظومة إدارة المضبوطات وإخلاء مقابر السيارات على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مواقع منظمة وقابلة لإعادة التوظيف التنموي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

