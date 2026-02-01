بالأرقام، الزمالك يتفوق أفريقيًا على المصري

18 حجم الخط

تشهد الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مواجهة مصرية شرسة اليوم الأحد بين فريقي الزمالك والمصري

يمتلك نادي الزمالك خبرات أفريقية كبيرة قبل مواجهة المصري، حيث يشارك في البطولات الأفريقية للموسم الـ38 في تاريخه، خاض خلالها 320 مباراة، حقق الفوز في 162 مواجهة، وتعادل في 72، وتلقى 86 هزيمة، مسجلًا 490 هدفًا واستقبل 281 هدفًا.

في المقابل، يشارك النادي المصري للموسم التاسع أفريقيًا، ولعب 78 مباراة فقط، فاز في 38، وتعادل 18، وخسر 22 مباراة، وسجل 94 هدفًا، بينما استقبل 67 هدفًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: ايشو وحسام عبدالمجيد والونش ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل ودونجا وشيكو بانزا وآدم كايد وخوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على المصري البورسعيدي اليوم الأحد على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

والتقى الزمالك مع المصري على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، الأحد الماضي، في الجولة الثالثة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

