الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

معتمد جمال: الزمالك أهدر فوزًا كبيرًا أمام بتروجت بالدوري

معتمد جمال
معتمد جمال
18 حجم الخط

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه أهدر فوزًا كبيرًا في لقاء اليوم أمام بتروجت.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: “سنحت لنا العديد من الفرص ولم نحسن استغلالها بالشكل الأفضل وسجلنا هدفين فقط، وبتروجت لم يهدد مرمى الزمالك بشكل كبير”.

وتابع: “أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في اللقاء، وكنت أرغب في إراحة محمد إسماعيل ولكن إصابة محمد شحاتة أربكت الحسابات، وحققنا فوزًا مهمًا”.
وواصل معتمد جمال: "اللاعبون يتواجدون دائمًا تحت الضغوط لأنهم يلعبون لنادي الزمالك، ومجموعة الناشئين ظهرت بصورة جيدة، ولست قلقًا من الاستعانة ببعض العناصر الشابة في التشكيل الأساسي".

وأضاف المدير الفني: "أحمد فتوح خضع لأشعة لتحديد موقفه من مباراة المصري المقبلة في الكونفدرالية، كما أن عبد الله السعيد عاد للتدريبات مؤخرًا، وخلال الـ 10 أيام المقبلة ستكتمل صفوف الفريق".

وعن عدم مشاركة محمد عواد في لقاء اليوم قال معتمد جمال: "أجريت تغييرات على تشكيل مباراة اليوم في أكثر من مركز، ومصلحة نادي الزمالك هي الأهم، ومن الطبيعي أن يتم تجهيز كل اللاعبين تحسبًا لأي موقف، ومن يخطئ ستتم معاقبته".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة محمد شحاتة المدير الفني لفريق الزمالك ستاد القاهرة الدولي معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مباريات الجولة السادسة

مواد متعلقة

حسام عبد المجيد يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبتروجت بالدوري
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية