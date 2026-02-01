توروب يُعيد محمد الشناوي أساسيا أمام البنك الأهلي

18 حجم الخط

قال مصدر داخل الأهلي: إن مدرب الفريق ييس توروب استقر على إعادة محمد الشناوي لتشكيل الفريق الأساسى فى مباراة البنك الأهلي على حساب مصطفى شوبير الذى شارك أساسيا أمس فى مباراة يانج أفريكانز فى ظل سياسة التدوير بين ثنائى حراسة مرمي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المحلي بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز التى أقيمت أمس.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافقة الثالث من شهر فبراير.

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

افتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق إبراهيم حمد باكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد جملة رائعة من الكرة الثابتة.

فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 60 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن جانبه قال يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، إنه كان يعلم أنها مباراة صعبة بسبب الطقس والرطوبة والجمهور الذي شجع فريقه بقوة، لافتًا إلى عدم رضاه عن الأداء في الشوط الأول، ولهذا أعطي تعليمات مشددة اللاعبين بين الشوطين، مما ساهم في تحسن الأداء في الشوط الثاني، ليسجل الأهلي هدف التعادل ويهدر فرصة هدف محقق.

أضاف: التعادل نتيجة جيدة أمام منافس قوي، وحصدنا نقطة، وهو أمر جيد، ليظل الأهلي على قمة المجموعة رغم الصعوبات وخوض مباراة صعبة جدًّا خارج ملعبنا، وبعد المجيء إلى تنزانيا من قبل يومين لخوض التدريبات هناك وللاستعداد الجيد للمباراة.

وأوضح: تركيزي منصب على فريقي أكثر من أي منافس آخر، وأمامنا مباراتان متبقيتان في المجموعة، والفوز في المباراة القادمة يمنحنا التأهل لدور الثمانية رغم صعوبة المجموعة، ولا توجد مباراة سهلة، وأي نقطة تسهم إيجابًا في التأهل، وهذا ما نسعى للوصول إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.