رياضة

تعرف على رئيس بعثة الأهلي في رحلة الجزائر

محمد الجارحي
محمد الجارحي
استقرت إدارة النادي الأهلي على تكليف محمد جمال الجارحي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي للعودة من جديدة لمنافسات الدوري المحلي بعد العودة من تنزانيا عقب خوض مباراة يانج أفريكانز التى أقيمت أمس.

وتعادل النادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي في مباراته المقبلة نظيره فريق البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافقة الثالث من شهر فبراير. 

أهداف مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

افتتح يانج أفريكانز التسجيل عن طريق إبراهيم حمد باكا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد جملة رائعة من الكرة الثابتة. 

فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق أليو ديانج  في الدقيقة 60 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

ومن جانبه قال يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، إنه كان يعلم أنها مباراة صعبة بسبب الطقس والرطوبة والجمهور الذي شجع فريقه بقوة، لافتًا إلى عدم رضاه عن الأداء في الشوط الأول، ولهذا أعطي تعليمات مشددة اللاعبين بين الشوطين، مما ساهم في تحسن الأداء في الشوط الثاني، ليسجل الأهلي هدف التعادل ويهدر فرصة هدف محقق.

أضاف: التعادل نتيجة جيدة أمام منافس قوي، وحصدنا نقطة، وهو أمر جيد، ليظل الأهلي على قمة المجموعة رغم الصعوبات وخوض مباراة صعبة جدًّا خارج ملعبنا، وبعد المجيء إلى تنزانيا من قبل يومين لخوض التدريبات هناك وللاستعداد الجيد للمباراة.

