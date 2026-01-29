الخميس 29 يناير 2026
رياضة

الزمالك يوضح أزمة منع مشجع الفريق من حضور مباراة بتروجت

جماهير الزمالك،فيتو
أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك, في بيان رسمي عن اندهاشه الشديد  من الفيديوهات والأخبار المغلوطة، والتي تخص المشجع الزملكاوي "عم صلاح"، وما تردد بشأن منع مجلس إدارة نادي الزمالك للمشجع من دخول مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بعدم دخول المشجع لمباراة الأمس، والأمر مرتبط بالجهات المنظمة، وعليه فإن النادي يطالب الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق لأي محاولات مكشوفة لإظهار مجلس الإدارة بأنه يعاقب جماهير النادي، وهذا أمر منافي للحقيقة تمامًا.


وأكد المجلس أن "عم صلاح" يحمل عضوية شرفية بنادي الزمالك، ولم يسبق وأن تم منعه من دخول النادي.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديره واحترامه لكل جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي في مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار عودة بيزيرا بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة بتروجت الأخيرة، حيث شارك بشكل محدود.

ويرى الجهاز الفني أن اللاعب يمثل إضافة قوية في وسط الملعب خلال مواجهة المصري، خاصة في ظل الحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية والسيطرة على وسط الملعب في اللقاء المرتقب.

وفاز الزمالك على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

