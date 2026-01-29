الزمالك يوضح أزمة منع مشجع الفريق من حضور مباراة بتروجت

18 حجم الخط

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك, في بيان رسمي عن اندهاشه الشديد من الفيديوهات والأخبار المغلوطة، والتي تخص المشجع الزملكاوي "عم صلاح"، وما تردد بشأن منع مجلس إدارة نادي الزمالك للمشجع من دخول مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أنه ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بعدم دخول المشجع لمباراة الأمس، والأمر مرتبط بالجهات المنظمة، وعليه فإن النادي يطالب الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق لأي محاولات مكشوفة لإظهار مجلس الإدارة بأنه يعاقب جماهير النادي، وهذا أمر منافي للحقيقة تمامًا.

وأكد المجلس أن "عم صلاح" يحمل عضوية شرفية بنادي الزمالك، ولم يسبق وأن تم منعه من دخول النادي.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على تقديره واحترامه لكل جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي في مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار عودة بيزيرا بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة بتروجت الأخيرة، حيث شارك بشكل محدود.

ويرى الجهاز الفني أن اللاعب يمثل إضافة قوية في وسط الملعب خلال مواجهة المصري، خاصة في ظل الحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية والسيطرة على وسط الملعب في اللقاء المرتقب.

وفاز الزمالك على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.