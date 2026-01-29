حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

18 حجم الخط

شنت محافظة الدقهلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص في الدقهلية.

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، خاصة خلال العطلات والإجازات الرسمية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص

وأكد المحافظ وجود تنسيق وتعاون كامل ودائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها، كما شدد على تكثيف المتابعة، للتصدي للذين يحاولون ارتكاب مخالفات بناء.

التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية

وشدد محافظ الدقهلية خلال المتابعة على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكدًا على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

إزالة عدد من المخالفات بمراكز المحافظة

يذكر أن المحافظة تشن حملات مكثفة ومستمرة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، حيث تم إزالة عدد من المخالفات بمراكز المحافظة، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، والحملات مستمرة للقضاء على أي محاولة للبناء المخالف، ولن تتوقف لمواجهة أي محاولة للبناء المخالف.

وفي هذا السياق، كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة أعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء، ففي مركز أجا، تمت إزالة فورية لهنجر بالصاج والحديد على مساحة 175 متر خارج الحيز العمراني، وإزالة فورية لحالتين تعدي على خط التنظيم بمدينة أجا، بحضور الأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بالتنسيق مع مركز شرطة أجا بحضور العقيد خالد عبد الونيس نائب مأمور مركز شرطة أجا، ونواب رئيس المدينة.

إزالة أعمدة زائدة في السنبلاوين

وفي مركز السنبلاوين، وتحت إشراف أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وبالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين، تم إزالة أعمدة زائدة عن الخدمات بطريق المعاهدة على مساحة 40 متر تقريبا على نفقة المخالف، وإزالة حوائط وأعمدة زيادة عن نسبة الخدمات على مساحة 60 متر تقريبا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إزالة حالتين متجاورتين على الأرض الزراعية بطلخا

وفي مركز طلخا وتحت إشراف اسلام النجار رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، تمت إزالة حالتين متجاورتين على الأرض الزراعية كل حالة على مساحة 175م تقريبًا بقرية كفر دميره الجديد، وإزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بناحية قرية كفر دميره الجديد على مساحة 115متر تقريبًا.

وفي مركز شربين قام الأستاذ ياسر الجندي رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة شربين، بتنفيذ إزالة فورية لحوائط بالطوب الأحمر أعلى من ارتفاع السور بمقدار متر ونصف تقريبا بالدور التاني العلوى بالوحدة المحلية بدنجوان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة فورية لتعدي على الأرض الزراعية بالمنزلة

وفي مركز المنزلة، قام حسن عزام رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز شرطة المنزلة، وحضور نواب رئيس المدينة، بتنفيذ إزالة فورية لتعدي على الأرض الزراعية بعمل سور من الطوب الأبيض على مساحة 150 مترا بعزبة الطويل بمدينة المنزلة.

