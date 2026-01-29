خبيرة في الشأن الصيني: بكين تراقب ضغوط واشنطن على بوليفيا بحذر

18 حجم الخط

أوضحت الدكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة في الشأن الصيني، ملامح الموقف الصيني تجاه الضغوط الأمريكية الموجهة إلى دولة بوليفيا، والتي تتضمن مطالب بطرد عناصر إيرانية واعتبار الحرس الثوري وحركتي حماسوحزب الله منظمات إرهابية.

وأشارت إلى أن الموقف الصيني يستند إلى عدة مرتكزات أساسية، في مقدمتها رفض بكين لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول، باعتباره مبدأً ثابتًا في سياستها الخارجية، مبينة أنه فيما يتعلق بالعلاقات بين بوليفيا وإيران، فقد أكدت الخارجية الصينية في تصريحات رسمية لها أنها ترفض أسلوب الضغوط الخارجية أو التلويح باستخدام القوة في إدارة العلاقات الدولية، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم فرض إملاءات عليها.

تأكيد الصين على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها الوطنى

وأوضحت فى تصريح لفيتو، أن الصين أكدت على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها الوطنى وتندد الصين بشدة بشأن تغيير النظام الفنزويلى بالقوة بوصفه ظاهرة غير مسبوقة دوليًا. كما أنه مع تزايد الضغوط الأمريكية (التى شملت مطالبة بوليفيا بطرد "جواسيس" إيرانيين وتصنيف الحرس الثوري وحزب الله اللبنانى وحماس كمنظمات إرهابية)، دعت الصين جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" وحل الخلافات عبر الحوار، ويأتي هذا الموقف الأمريكى بالأساس فى مواجهة الصين عبر دولة بوليفيا ورئيسها الجديد فى أمريكا اللاتينية

الصين تسعى لحماية استثماراتها التى تبلغ 6 مليارات دولار

وواصلت حديثها قائلة: فى وقت تشهد فيه بوليفيا تحولًا سياسيًا جديدًا مع تولي الرئيس البوليفى الجديد "رودريغو باز" السلطة أواخر عام ٢٠٢٥، حيث يسعى لترميم العلاقات مع واشنطن، مما يضع الصين في موقف دفاعي لحماية استثماراتها الضخمة (التي تتجاوز ٦ مليارات دولار) وتقليل اعتماد بوليفيا عليها لصالح الشركاء الغربيين. مع التأكيد الصينى المستمر بأن أمريكا اللاتينية "ليست فناءً خلفيًا لأي دولة"، مشددة على حق بوليفيا في إختيار شركائها الدوليين ومسارها التنموي باستقلالية تامة بعيدًا عن سياسة الإملاءات الخارجية والضغوط الخارجية الأمريكية. مع تنديد وزارة الخارجية الصينية عبر بيانات رسمية، بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية فرض سياسات معينة على بوليفيا، مثل الضغوط الأمريكية الأخيرة لطرد مواطنين إيرانيين أو تصنيف جهات معينة كمنظمات إرهابية كحركتى حماس وحزب الله فى لبنان. وتعتبر بكين هذه التحركات الأمريكية "تنمرًا سياسيًا" تنتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

الضغوط الأمريكية الحالية على دولة بوليفيا تاتى فى سياق على النفوذ

وتابعت: يأتى الموقف الصيني من الضغوط الأمريكية الحالية على دولة بوليفيا ورئيسها "رودريغو باز" فى سياق صراع أوسع على النفوذ في أمريكا اللاتينية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في فنزويلا وإزاحة نظام "مادورو" فى فنزويلا. وترفض الصين ممارسة ضغوط على النظام البوليفى لدعم قضايا واشنطن وعدائها لأطراف مختلفة وفقًا لوجهة النظر الصينية، حيث تلتزم الصين بمبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، وتعارض الضغوط الأمريكية على الدول لإتخاذ مواقف أمنية أو تصنيفات إرهابية محددة، مثل (الحرس الثورى الإيرانى وحماس وحزب الله). مع الدعم الصينى الصارم لسيادة بوليفيا، عبر تشديد الصين فى خطاباتها الرسمية على أن أمريكا اللاتينية "ليست فناءً خلفيًا لأى دولة"، وتدعو الصين بإستمرار لتعزيز "الشراكة الإستراتيجية" مع بوليفيا بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

الصين لا تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية

وقالت: الصين لا تصنف حركة حماس كمنظمة إرهابية، بل تعتبرها كيانًا سياسيًا، كما ترفض بكين إستخدام سلاح "التصنيف الإرهابى" كوسيلة للضغط الجيوسياسى الذي تمارسه واشنطن لتقليص نفوذ طهران وحلفائها فى منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى. وهنا تنظر الصين إلى هذه الضغوط الأمريكية، كجزء من حملة أمريكية أوسع لإزاحة النفوذ الإيراني والصيني من أمريكا اللاتينية. بينما تسعى واشنطن لتعزيز علاقتها مع الرئيس البوليفي الجديد (رودريغو باز) لدفع بوليفيا بعيدًا عن محور (إيران-روسيا-فنزويلا).

وأشارت إلى أنه لذلك تحافظ الصين على "علاقات براغماتية" قوية مع الرئيس البوليفى الجديد "لاباز" والتعاون معها إقتصاديًا، خاصةً فى قطاعات حيوية مثل إستخراج مادة الليثيوم.

أما بخصوص الموقف الصينى من التصنيف الأمريكى الإرهابى لحلفائها، فعلى الرغم من عدم وجود بيان صيني مباشر يخص "الطلب الأمريكي من بوليفيا لتصنيف عدد من الحركات والمنظمات كمنظمات إرهابية" تحديدًا، إلا أن بكين تدين تاريخيًا العقوبات الأحادية الجانب الأمريكية والتصنيفات التي تفرضها واشنطن خارج إطار الأمم المتحدة، وتعتبرها إنتهاكًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

