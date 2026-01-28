محافظ الدقهلية يناقش خطة الاحتفال بالعيد القومي واستعدادات رمضان

18 حجم الخط

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان.

ومعهم الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وتولت أمانة الاجتماع رحاب درويش، قائم بأعمال مدير عام المجالس واللجان، وذلك بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات، ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الدقهلية أنه لا تهاون في مواجهة أي نوع من أنواع المخالفات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية، ورفع جميع النقاط المخالفة أولًا بأول، مع الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفة، والإحالة الفورية للمخالفين إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقًا للقانون.

وشدد المحافظ على ضرورة تحقيق المستهدف من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع أي متغيرات مكانية غير قانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا أن ملف تقنين أوضاع أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية.

إزالة فورية لمخالفات البناء في المهد والإحالة للنيابة العسكرية

وأكد اللواء طارق مرزوق الاستعداد الكامل لبدء العمل بقانون تقنين أوضاع أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2035 ولائحته التنفيذية، مع سرعة تشكيل اللجان المختصة بالمراكز والمدن والأحياء، ومتابعة تفعيل العمل بمنصة «مصر» الرقمية لتلقي طلبات التقنين، بما يسهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنهاء الملفات المستوفاة.

متابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة على رأس الأولويات

وفيما يتعلق بملفات التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من دراسة ملفات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.

وفي إطار ضبط الأسواق وتوفير السلع، أكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ والمخابز، والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، والالتزام بالأسعار المقررة، ومنع أي ممارسات احتكارية، حفاظًا على حقوق المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لإقامة مخابز ومنافذ بيع سلع غذائية، على غرار مخبز المحافظة ومنافذ البيع بأسعار مخفضة بمدينة المنصورة، بما يسهم في التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

افتتاح معارض «أهلًا رمضان» بجميع المراكز والمدن

وفي سياق الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تجهيز وافتتاح معارض «أهلًا رمضان» بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، لتوفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة، والمتابعة اليومية للمنافذ والمخابز والتأكد من التزام المنافذ بالأسعار المخفضة.

سرعة الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة

كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة المنصورة، ومن جهته أعرب مدير ثقافة الدقهلية عن شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المتواصل لتطوير قصر الثقافة ليكون منارة ثقافية ليس بالدقهلية فحسب بل على مستوى الجمهورية.

كما شدد محافظ الدقهلية على أهمية المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، ذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية، مشددًا على ضرورة ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بهذه المناسبة التاريخية، من خلال رفع كفاءة الميادين والحدائق والطرق، وتحسين الصورة البصرية.

وأكد اللواء طارق مرزوق على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور بالشوارع والميادين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشرطة المرافق، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وفيما يخص المشروعات الخدمية، شدد المحافظ على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة لتذليل أي معوقات.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، على جهوده المبذولة في القطاع الصحي بالدقهلية، ولجميع العاملين بقطاع الصحة، لما قدموه من جهود ملموسة في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وكلف محافظ الدقهلية، الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير مستشفى التأمين الصحي بالمنصورة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة، والالتزام بالبرنامج الزمني المقرر، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها

كما شدد محافظ الدقهلية على المتابعة المستمرة على مدار اليوم لانتظام عمل مواقف السيارات وتوفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بما يكفل تغطية كافة المراكز والمدن والقرى وتكثيف الحملات المرورية لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الدقهلية أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالانضباط وتحقيق أعلى معدلات الأداء، مشيرًا إلى أن المواطن الدقهلاوي يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين هو الهدف الأساسي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة على أرض الدقهلية.

