ثقافة وفنون

طرح بوستر دراما “The Practical Guide to Love”

دراما The Practical
دراما The Practical Guide to Love، فيتو
كشفت قناة JTBC الكورية عن الملصق التشويقي الأول لدرامتها المرتقبة "The Practical Guide to Love"، من بطولة النجمة هان جي مين، مما أثار تفاعل كبير بين محبي الدراما الكورية.

وتتمحور أحداث المسلسل حول قصة "لي أوي يونج" التي تجسد شخصيتها هان جي مين، وهي امرأة تتخذ قرار حاسم بملاحقة الحب وخوض تجربة المواعيد المدبرة، وخلال هذه الرحلة، تجد نفسها في حيرة بين رجلين يمتلك كل منهما جاذبية وسحرا مختلف تمامًا عن الآخر، مما يدفعها في رحلة استكشافية لمعرفة الجوهر الحقيقي للحب.

بوستر دراما The Practical Guide to Love

جاء الملصق الدعائي الجديد بتصميم مبتكر يحاكي أيقونة "الواي فاي"، حيث تظهر "لي أوي يونج" وهي غارقة في تفكيرها بينما تقف على أعتاب مغامرة رومانسية جديد

كما أثار الملصق فضول الجمهور من خلال إظهار لمحات لرجال يمرون من حولها، حيث يتميز كل منهم بطابع وأجواء خاصة، مما يمهد الطريق لسلسلة من المواعيد الغرامية المتنوعة التي ستخوضها البطلة، ويطرح تساؤلات حول هوية الشخص الذي ستختار الارتباط به في النهاية.

ومن المقرر انطلاق العرض الأول لدراما "The Practical Guide to Love" في 28 فبراير القادم، عند الساعة 10:40 مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

