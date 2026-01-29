الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميركاتو الأهلي، مفاجأة جديدة قبل غلق باب القيد الأفريقي

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تدرس الاكتفاء بما تم من صفقات في الميركاتو الشتوي بحيث يكون المهاجم البرتغالي الأنجولي كامويش آخر التدعيمات الشتوية. 

وأوضح المصدر أن كامويش الذي سيكون الصفقة السادسة في تدعيمات الأهلي في الشتاء قد يكون الصفقة الأخيرة في الميركاتو الحالي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كامويش 
كامويش 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التى غادرت إلى تنزانيا صباح اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد جراديشار بعد موافقة النادي على رحيله إلى الدوري المجري.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي  كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام – عمرو الجزار – ياسين مرعي – محمد هاني – أحمد عيد – كوكا –يوسف بلعامري –– محمد شكري.

خط الوسط:  أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أحمد سيد زيزو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي – محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان – محمد شريف

وفاز النادي الأهلي  مؤخرًا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي آيلتسين كامويش اخبار الأهلي

مواد متعلقة

الأهلي يطير إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا (صور)

توافد لاعبي الأهلي على مطار القاهرة استعدادا لرحلة تنزانيا (صور)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية