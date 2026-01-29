الخميس 29 يناير 2026
الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
أعلن المجلس الأعلي للجامعات، عن القائمة النهائية للمتقدمين لمنصب رئيس جامعة الفيوم.، حيث جاءت كالتالي:


الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (۱) نسخة أصل وعدد (۹) صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية -المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ )

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات) معتمد ومختوم من الجامعة.
تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) أسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقي ونصفة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول.

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية ) عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ) عدد (۲) شهادة أصل.

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة.

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة (النسخة الإلكترونية بصيغة jpg).

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( ۱ ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.

وسيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين لمنصب رؤساء الجامعات بعد اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية.

