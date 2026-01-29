الخميس 29 يناير 2026
أخبار مصر

تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية

تجارة عين شمس
تجارة عين شمس
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن إطلاق شراكة استراتيجية غير مسبوقة مع شركة "سيسكو" العالمية، لتصبح أول كلية تجارة تحتضن أكاديمية سيسكو Cisco Academy داخل حرمها الجامعي، في خطوة ريادية تؤكد حرص كلية التجارة بجامعة عين شمس على مواكبة مستقبل التعليم وسوق العمل، وتعزيزًا للتوجه الوطني نحو تمكين الشباب بالمهارات الرقمية الحديثة، وفتح آفاق تعليمية وتدريبية متطورة أمام طلاب الكلية.

وجاء ذلك برعاية  دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين وتحت التنسيق المباشر الدكتور فريد محرم – عميد كلية التجارة. 

سيسكو العالمية شريكًا استراتيجيًا لتجارة عين شمس وتنشئ أول Cisco Academy 

وانطلاقًا من هذه الشراكة، أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل في مسابقة شركة سيسكو (Cisco) العالمية لجميع طلاب وخريجي كلية التجارة، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف المسابقة إلى تأهيل الطلاب بالمهارات الرقمية الأساسية التي باتت عماد  سوق العمل الحديث، مما يدمج التميز الأكاديمي بالتطبيق التكنولوجي العملي.

وسيحظى الفريق الفائز بالمركز الأول بجائزة استثنائية رحلة ممولة بالكامل إلى إسبانيا لحضور مباراة في ملعب سانتياغو بيرنابيو الشهير، معايشةً لتجربة ثقافية ورياضية عالمية، كتتويج لتفوقهم التكنولوجي.

كما تُمثل المشاركة في المسابقة فرصة قيمة للحصول على شهادات دولية معتمدة من "سيسكو" تُضاف إلى السيرة الذاتية، واكتساب مهارات رقمية عملية عالية القيمة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى فرصة الانضمام إلى مجتمع النخبة من خلال أكاديمية سيسكو التي أُنشئت حديثًا داخل الكلية، وذلك بخلاف فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وزيارة ريال مدريد. 

