هيئة الكتاب تطلق 4 عناوين جديدة ضمن مشروع "الأعمال الكاملة" لـ شاكر عبد الحميد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن إصدار أربعة عناوين جديدة ومحورية ضمن مشروع "الأعمال الكاملة" للمفكر والناقد الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق وأحد أبرز علماء علم نفس الإبداع في الوطن العربي.

وتأتي هذه الإصدارات لتعزز المكتبة العربية بدراسات رصينة تجمع بين الرؤية النفسية والتحليل الأدبي والجمالي، وتستعرض القضايا الراهنة من منظور علمي معمق وهي:

الأدب والجنون: دراسة استقصائية مثيرة تبحث في العلاقة الجدلية بين الإبداع الفني والمرض العقلي. يفند الدكتور شاكر في هذا الكتاب "أسطورة التلازم" بين العبقرية والجنون، مؤكدًا أن الإبداع يقوم في جوهره على "ملكة التنظيم" لا التفكك، مع رصد الفروق الدقيقة بين شطحات المبدع وهذيان المريض.

الفكاهة والضحك (رؤية جديدة): يتناول الكتاب الضحك ليس كفعل عابر، بل كآلية مواجهة (Coping Styles) وأداة يستعين بها الإنسان للتغلب على آلامه النفسية، والضحك كظاهرة اجتماعية وسياسية. كما يربط بين الفكاهة وظواهر العولمة وحركات ما بعد الحداثة بأسلوب علمي رصين.

التفضيل الجمالي (دراسة في سيكولوجية التذوق الفني): يعد هذا الكتاب حجر زاوية في المكتبة العربية، حيث يزود القارئ بأهم الجهود السيكولوجية التي حاولت تفسير الخبرة الجمالية. يستعرض الكتاب نظريات كبار الفلاسفة (من أفلاطون حتى سارتر) وعلماء النفس (من فرويد حتى آيزنك) لفهم آليات التذوق الفني.

التفسير النفسي للتطرف والإرهاب: كتاب يغوص في تعقيدات الظاهرة المتطرفة، محددًا إياها كمجموعة من المعتقدات والمشاعر والأفعال التي تبتعد عن "الاعتدال". يحلل الكتاب الجوانب النفسية والسياسية التي تصبغ هذا المصطلح، ويناقش الأجندات التي تدفع نحو التشدد بمختلف أشكاله.

الدكتور شاكر عبد الحميد

يُعد الدكتور شاكر عبد الحميد (1952-2021) من القامات الثقافية التي تركت أثرًا لا يُمحى في مجالات النقد الفني وعلم النفس الثقافي. شغل منصب وزير الثقافة المصري، وكان أستاذًا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون، وله عشرات المؤلفات والترجمات التي ساهمت في تشكيل الوعي النقدي الحديث.

