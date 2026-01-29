مشاعر الغلابة!

18 حجم الخط

هذا سؤال مهم جدا الآن: ماذا تكون مشاعر من يحلم برفع راتبه إلى الحد الأدنى للأجور والذى قررته الدولة للعاملين فيها، عندما يسمع في التليفزيون أن الوزير لا يتقاضى راتبا يتجاوز ربع مليون جنيه شهريا، وأنه بذلك يضحي براتب أكبر خارج الوزارة؟!



أعتقد أنه سوف يشعر باستفزاز بالغ.. وسوف يتألم لحاله وعدم قدرته على الوفاء باحتياجاته الأساسية في الحياة، وسيولد هذا لديه إحساسا بغضب كبير.



وللأسف هذا ما يفعله الإعلام الآن، حينما يستفز الغلابة في المجتمع الذين يعانون من قسوة حياتهم ولا يراعي مشاعرهم بالحديث عن تضحيات الوزراء وقبولهم شاكرين بالرواتب الضئيلة وتضحياتهم برواتب ضخمة يمكنهم الحصول عليها خارج الوزارة.



دعنا من أن الوزير يحصل على دخل إضافي لكن منظور في شكل خدمات يظفر بها عندما يستوزر، ولنكتفى بالرقم الذي ذكر اعلاميا الذي يساوى نحو 36 ضعفا للحد الأدنى للأجور، الذى يتمنى قطاع ليس بقليل من العاملين أن ترتفع مرتباتهم إلى مستواه.. مجرد سماع ذلك تليفزيونيا يشعر هؤلاء أن هناك تفاوت اجتماعي كبير الآن بين الطبقات الاجتماعية الأقل قدرة والطبقات المحظوظة التي تمتلك كل القدرة، وأيضًا كل النفوذ المجتمعي.



وإذا كان هذا هو حال المجتمع حاليا، وسوف نحتاج لعمل كبير ووقت ليس بالقصير لتغييره ومساعدة الغلابة على تحسين مستوى معيشتهم، فعلى الأقل علينا الحرص على مشاعرهم وعدم استفزازهم وإغضابهم.

