الكشف على 1641 مواطن خلال 3 قوافل علاجية مجانية بالشرقية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه على مدار الثلاثة أيام الماضية، قامت مديرية الشئون الصحية بتسيير عمل فرق القوافل الطبية العلاجية، وذلك بتنفيذ 3 قوفل طبية علاجية مجانية استثنائية شملت 3 تخصصات رئيسية، حيث شملت الباطنة والنساء والتوليد والأطفال بالإضافة إلي تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة".

الكشف المبكر عن الأورام

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه قد تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي،ودعم صحة الأم والجنين ضمن فعاليات القوافل الاستثنائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

تقديم الخدمات الطبية والتوعية

حيث جاءت أولها قافلة قرية منية المكرم بمركز فاقوس، وتم تقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية والتثقيفية لـ 663 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم وقافلة بساحة مركز منيا القمح،وتم توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية والتثقيفية لـ 604مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم.

1641 مواطنا استفادوا من تلك القوافل

بالاضافة الى قافلة ساحة مركز أبو حماد، وتم توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية والتثقيفية لـ 374 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم بإجمالى 1641 مواطنًا مستفيدًا من تلك الخدمات وانها نُفذت تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم منسق القوافل الطبية العلاجية.

تقديم خدمات الرعاية المتكاملة

وبدوره أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أهمية تنظيم القوافل الطبية المجانية بالقرى والنجوع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وخاصة بالمناطق النائية والأكثر إحتياجًا،

اتخاذ الإجراءات الوقائية

مشيدًا بالدور الفعال لفرق القوافل الطبية، والثقافة الصحية، والمبادرات الرئاسية في الوصول إلى المواطنين وتقديم الرعاية الطبية تحت مظلة من الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير المستمرة بجميع العيادات المتنقلة.

