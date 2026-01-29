الشرقية تختتم أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات لعام 2026

18 حجم الخط

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية ورئيس لجنة الاختيار للأمهات المثاليات لعام 2026 أن أعمال الاختيار تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية طبقًا للاشتراطات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه سيتم ترشيح الأسماء التي وقع عليها الاختيار لتمثيل محافظة الشرقية في المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.

10 أمهات دخلن المسابقة

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى أن عدد المتقدمات للمسابقة على مستوى المحافظة بلغ ١٥أمًا، استوفت ١٠ أمهات منهن شروط التقدم بواقع ٨ أمهات طبيعيات و٢من ذوي الهمم، مؤكدًا أن اللجنة راعت البعد الإنساني الاجتماعي عند المفاضلة بين المتقدمات.

الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية

وجاءت اللجنة المشكلة بقرار محافظ الشرقية من أحمد حمدي عبد المتجلي رئيس اللجنة وبمشاركة أعضائها، وهم: محمد الصادق وكيل المديرية، وإيمان سعيد محمد مدير إدارة الأسرة والطفولة، والنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، وإسماعيل عبد المعطي رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات، بالإضافة إلى الدكتور السيد أحمد الجنيدي وكيل وزارة الأزهر الشريف، والقمص متياس يعقوب صبري رزق الله ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزقازيق، والدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية وممثلو حماية الطفل، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء الأمانة الفنية من إدارات الأسرة والطفولة، والتأهيل، والشئون القانونية، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني.

الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى

وقال عبد المتجلي: إن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للأحتفال بالأم المثالية لعام ٢٠٢٦، حيث صدر قرار محافظ الشرقية بتشكيل اللجنة المحلية المشرفة على المسابقة بمشاركة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن مسابقة الأم المثالية تُجسد تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم النماذج المشرفة من الأمهات خاصة الأمهات الكافحات وذوي الهمم تقديرًا لعطائهن وجهودهن الإستثنائية في تربية الأبناء وصناعة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسرة المصرية وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

