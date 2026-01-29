الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية تختتم أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات لعام 2026

الشرقية تختتم أعمال
الشرقية تختتم أعمال لجنة اختيارالأمهات المثاليات لعام ٢٠٢٦
18 حجم الخط

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية ورئيس لجنة  الاختيار للأمهات المثاليات لعام 2026 أن أعمال الاختيار تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية طبقًا للاشتراطات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه سيتم ترشيح الأسماء التي وقع عليها الاختيار لتمثيل محافظة الشرقية في المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر مارس المقبل.

تضامن الشرقية يسلم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

10 أمهات دخلن المسابقة 

وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية إلى أن عدد المتقدمات للمسابقة على مستوى المحافظة بلغ ١٥أمًا، استوفت ١٠ أمهات منهن شروط التقدم بواقع ٨ أمهات طبيعيات و٢من ذوي الهمم، مؤكدًا أن اللجنة راعت البعد الإنساني الاجتماعي عند المفاضلة بين المتقدمات.

الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية 

وجاءت اللجنة المشكلة بقرار محافظ الشرقية من أحمد حمدي عبد المتجلي رئيس اللجنة وبمشاركة أعضائها، وهم: محمد الصادق وكيل المديرية، وإيمان سعيد محمد مدير إدارة الأسرة والطفولة، والنائب عبد الله لاشين عضو مجلس النواب، وإسماعيل عبد المعطي رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات، بالإضافة إلى الدكتور السيد أحمد الجنيدي وكيل وزارة الأزهر الشريف، والقمص متياس يعقوب صبري رزق الله ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالزقازيق، والدكتورة عايدة عطية  مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية وممثلو حماية الطفل، والمجلس القومي للمرأة، وأعضاء الأمانة الفنية من إدارات الأسرة والطفولة، والتأهيل، والشئون القانونية، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني.

الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى 

وقال عبد المتجلي: إن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت فتح باب التقدم للمسابقة المركزية للأحتفال بالأم المثالية لعام ٢٠٢٦، حيث صدر قرار محافظ الشرقية بتشكيل اللجنة المحلية المشرفة على المسابقة بمشاركة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وفقا للضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

تضامن الشرقية: تسليم دفعة من بطاقة الخدمات المتكاملة لـ 1146 شخصا

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن مسابقة الأم المثالية تُجسد تقدير الدولة للدور العظيم الذي تقوم به الأم المصرية في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على دعم النماذج المشرفة من الأمهات خاصة الأمهات الكافحات وذوي الهمم تقديرًا لعطائهن وجهودهن الإستثنائية في تربية الأبناء وصناعة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسرة المصرية وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد حمدى عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي محافظة الشرقية الأمهات المثاليات معايير الشفافية والحيادية الاشترلطات المعتمدة وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا لرفع درجة الاستعداد بمناسبة شهر رمضان

محافظ الشرقية يتفقد قرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس

محافظ الشرقية يتفقد إحلال وتجديد المجزر الآلي بههيا

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق العدوة بههيا

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

المقاولون يعلن ضم أحمد فؤاد لاعب فاركو

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية