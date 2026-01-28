التحفظ على سيارة محملة بـ4680 لفة قمر الدين مجهولة المصدر بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الطرق العامة، وأسواق القرى والمدن بالمحافظة، وتمكنت من تحرير 53 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف المنتج، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، وقد شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن حملة مديرية التموين تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة بكميات من قمر الدين ومسحوق التمر هندي، ولا يوجد أي فواتير تدل على مصدر السلع، وكان بيان المضبوطات عبارة عن 234 كرتونة قمر الدين بكل كرتونة 20 كيس بإجمالي 4680 كيس قمر الدين، و50 كيس مسحوق التمر هندي زنة الكيس الواحد 10 كيلو جرام بإجمالي وزن 500 كيلو جرام مسحوق التمر هندي، كما حررت مخالفة تصرف في 7 شكائر دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كيلو، ومحضرين حيازة وعرض للبيع سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، ومحضري عدم إعلان عن اسعار بيع السلع الغذائية.

تكثيف الحملات علي المخابز والاسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

ووجه بجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

