طب وغلاوة الذهب

لست من هواة السؤال عن سعر الذهب لما بيني وبينه من قطيعة، ولا أحب التفاخر بما لدي منه لأنه قليل لا يستدعي الفشخرة، وكلما رأيت أخباره على المواقع أغض الطرف وأقول في قرارة نفسي “وأنا مالي يا عم لا هشتري ولا هبيع”.

ولكن توقفت عند ارتفاعاته الأخيرة فوجدت الجرام تجاوز 7000 جنيه، وتصادف ذلك مع اليوم الموعود الذي يهل علينا فيه المرتب ليقضى معنا وقتًا لطيفًا قصيرًا ثم يذهب مع الريح كعادته، وهو يحمل في طياته مبدأ يا بخت من زار وخفف.

عقدت مقارنة -ويا ليتني لم أعقد- بينه وبين إجمالي راتبي بسلطاته ببابا غنوجه، فوجد أن المقارنة ظالمة إيش جاب لجاب.. بحسبة بسيطة وجدته وعلى استحياء وخجل يساوي جرام ذهب وكام مللي،

يعني أنا المطلوب مني أن آكل واشرب وألبس وأتعالج وأسكن أنا وأولادي وأعلمهم وأسدد فواتير ميه وغاز وكهربا والعيشة واللي عايشينها بجرام ذهب.

ثلاثون عامًا قضيتها في عملي بكل جد واجتهاد وتفاني وفي النهاية راتبي لا يساوي إلا جرامًا من الذهب واتنين تلاتة مللي.

وتخيلت لو دار حوار بين المرتب وجرام الذهب الذي سيقف بكل تأكيد مرفوع الرأس، ويسأل من علياء كبريائه راتبي، أيه اللي جابك هنا يا قليل القيمة والقدرة الشرائية ألا تعلم أن هنا للكبار فقط؟!

ليرد الراتب محاولًا أن يداري خجله وخيبته الثقيلة، ماذا تعني بهذه الكلمات +18 يعني يا خي

استُفَز الذهب ومعه حق الصراحة، وقال كيف لك أيها المرتب أن تناقش الكبرات وتستهزأ بهم وتسخر منهم عليك أن تذهب أولًا لتحسب حسبة برما وتعرف كيف ستكفي التزاماتك وفواتيرك وقسط المدرسة والسبلايز واللنش بوكس والدروس الخصوصية والكتب الخارجية والرز والملوخية وعليك أن تعلم أنني لا يقتنيني إلا الكبار وعلية القوم مش زيك.

مش زيك ؟! ماذا يقصد الذهب بهاتين الكلمتين أيقصدني أنا صاحبة المرتب؟! وهنا ارتفع ضغطي وغلي الدم في عروقي وقلت بصوت عالٍ اخرس أيها الراتب جبت لنا الكلام، وأخذت أدعو له ربنا يزيدك ويكتر من جنيهاتك ويعلي حوافزك ويقلل خصوماتك، ثم التفت إلى الذهب قائلة له طب وغلاوة جراماتك وارتفاع سعرك وتدني رواتبنا ما تزعل عيل وغلط.

