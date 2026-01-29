الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل مع توك توك أمام كوبري دقادوس ميت غمر في محافظة الدقهلية. 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك أمام كوبري دقادوس ميت غمر وإصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص وجري نقلهم لمستشفى ميت غمر.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات 

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “عبد الله ع ال” 28 سنة بجرح قطعى بالذقن ٢سم، ٣سم وجرح قطعى بالركبة اليمنى، وإصابة “أحمد ا ع” 25 سنة بكدمة ونزيف أسفل العين اليمنى وتم خروج ومتابعة بالعيادة الخارجية، “زكريا ا ز” 26 سنة بجرح قطعي بالحاجب الأيسر.

كما أصيبت "رنا ع خ" 20 سنة وتم إسعافها وتقديم الخدمة العلاجية وخروجها مع المتابعة بالعيادات الخارجية،  “محمد عبد الحميد السيد” ٣٥ سنة بجرح قطعى بإصبع السبابة باليد اليسرى وكدمة باليد اليسرى ، “أحمد شوقى السعيد” 18 سنة بكسر بالأنف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارو مع ملاكي 

وعلى صعيد آخر، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو مع سيارة ملاكي على الطريق الزراعي منشأة صبري أبو علم مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارثة مع سيارة ملاكي علي طريق زراعي بتمى الأمديد.

انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة 5 أشخاص جري نقلهم لمستشفى تمى الأمديد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية بالدقهلية الخدمة العلاجية اصابة 6 أشخاص العيادات الخارجية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث تصادم موتوسيكل حادث تصادم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

حملة مكبرة في الجيزة تضبط مخازن لبيع سلع رمضان غير صالحة

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

موعد ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

جنون الذهب يستمر وهذا العيار يصعد إلى 8450 جنيها

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

البيئة: إنقاذ 3 سلاحف خضراء وإطلاقها إلى بيئتها الطبيعية

أغلق تليفونه، تفاصيل جديدة في أزمة تخلف إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

خدمات

المزيد

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية