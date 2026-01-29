بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص في حادث اصطدام موتوسيكل مع توك توك أمام كوبري دقادوس ميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك أمام كوبري دقادوس ميت غمر وإصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص وجري نقلهم لمستشفى ميت غمر.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “عبد الله ع ال” 28 سنة بجرح قطعى بالذقن ٢سم، ٣سم وجرح قطعى بالركبة اليمنى، وإصابة “أحمد ا ع” 25 سنة بكدمة ونزيف أسفل العين اليمنى وتم خروج ومتابعة بالعيادة الخارجية، “زكريا ا ز” 26 سنة بجرح قطعي بالحاجب الأيسر.

كما أصيبت "رنا ع خ" 20 سنة وتم إسعافها وتقديم الخدمة العلاجية وخروجها مع المتابعة بالعيادات الخارجية، “محمد عبد الحميد السيد” ٣٥ سنة بجرح قطعى بإصبع السبابة باليد اليسرى وكدمة باليد اليسرى ، “أحمد شوقى السعيد” 18 سنة بكسر بالأنف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارو مع ملاكي

وعلى صعيد آخر، أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم عربة كارو مع سيارة ملاكي على الطريق الزراعي منشأة صبري أبو علم مركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص في تصادم عربة كارثة مع سيارة ملاكي علي طريق زراعي بتمى الأمديد.

انتقلت قوة أمنية وتبين إصابة 5 أشخاص جري نقلهم لمستشفى تمى الأمديد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

