الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شقة تُستغل في ممارسة أعمال منافية للآداب ببولاق الدكرور

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه باستغلال الفتيات والسيدات في  ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بدائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أن المتهم، له معلومات جنائية، استأجر أحد العقارات السكنية لاستقطاب الفتيات والسيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

التحرك الأمني والضبط

بعد تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية العقار، وتمكنت من ضبط المتهم وبصحبته 4 سيدات، وأقروا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري عرضهم على  النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة إعلان الدعارة عبر الوسائل المختلفة

وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

عقوبة التحريض على الفسق في مكان عام

وطبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

عقوبة التعرض للغير بما يخدش الحياء

ووفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الأعمال المنافية الاعمال المنافية للاداب الأعمال المنافية للآداب العامة

مواد متعلقة

إحالة 3 سيدات للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة

ضبط عاطل وسيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية والدقهلية

براءة 7 أشخاص من تهمة إدارة نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في الأعمال المنافية للآداب ببولاق

حبس سيدة وعاطل بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية