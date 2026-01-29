الخميس 29 يناير 2026
حوادث

ضبط 13 متهما لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 13 متهمًا لاستغلال
ضبط 13 متهمًا لاستغلال 25 طفلًا في أعمال التسول بالقاهرة
واصلت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم استغلال الأطفال، حيث نجحت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في استغلال الأحداث بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تفاصيل الضبط والتحريات

كشفت التحريات عن قيام المتهمين بتكوين مجموعات إجرامية لاستغلال الأطفال في  أعمال التسول واستجداء المواطنين، إلى جانب إجبارهم على بيع سلع بالطرق العامة والميادين بأسلوب إلحاحي يسبب مضايقات للمارة.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 13 متهمًا، بينهم 8 رجال و5 سيدات، وتبين أن 8 منهم لهم معلومات جنائية سابقة.

إنقاذ الأطفال من الاستغلال

وخلال تنفيذ المأموريات بعدد من المناطق بنطاق القاهرة والجيزة، تمكنت القوات من التحفظ على 25 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مادية.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم داخل دور رعاية اجتماعية متخصصة، لضمان توفير بيئة آمنة لهم.

