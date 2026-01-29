الخميس 29 يناير 2026
حوادث

ضبط سائق ميني باص بتهمة التحرش بسيدة وسرقة متعلقاتها في مدينة نصر

ضبط سائق ميني باص
ضبط سائق ميني باص تحرش بسيدة وسرق متعلقاتها في مدينة نصر
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تحرش وسرقة تعرضت لها سيدة أثناء استقلالها سيارة نقل جماعي «ميني باص» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر أول، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قائد سيارة نقل جماعي أثناء توصيلها، قبل أن يستولي على حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف محمول وجهاز لاب توب، ثم فر هاربًا بالمركبة.

تحديد المتهم وضبطه

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، وبالفحص وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد هوية المركبة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الدقهلية. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة في الواقعة.

ضبط سلاح ومخدرات

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاح ناري «فرد خرطوش»، وكمية من مخدر الآيس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتحرش بالمجني عليها.

استعادة المسروقات والإجراءات القانونية

وبإرشاد المتهم، تم استعادة المسروقات كاملة، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدينة نصر تحرش سرقة سائق ميني باص ضبط متهم وزارة الداخلية مخدر الآيس فرد خرطوش النيابة العامة اخبار الحوادث

الجريدة الرسمية