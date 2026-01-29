ضبط سائق ميني باص بتهمة التحرش بسيدة وسرقة متعلقاتها في مدينة نصر

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تحرش وسرقة تعرضت لها سيدة أثناء استقلالها سيارة نقل جماعي «ميني باص» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قائد سيارة نقل جماعي أثناء توصيلها، قبل أن يستولي على حقيبتها التي كانت تحتوي على هاتف محمول وجهاز لاب توب، ثم فر هاربًا بالمركبة.

تحديد المتهم وضبطه

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، وبالفحص وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد هوية المركبة وقائدها، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الدقهلية. وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة في الواقعة.

ضبط سلاح ومخدرات

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على سلاح ناري «فرد خرطوش»، وكمية من مخدر الآيس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة والتحرش بالمجني عليها.

استعادة المسروقات والإجراءات القانونية

وبإرشاد المتهم، تم استعادة المسروقات كاملة، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.