رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال صيانة المعدات والسيارات التابعة للشركة

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال ورشة صيانة المعدات والسيارات التابعة للشركة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، وضمان جاهزية المعدات والسيارات لدعم أعمال التشغيل بمختلف مواقع الشركة.

تحسين كفاءة التشغيل.. رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال صيانة المعدات والسيارات



وخلال جولته التفقدية، شدد رئيس الشركة على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الفنية، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو شبكاتها المختلفة.

كما وجّه المهندس محمد إبراهيم فودة بضرورة إعداد خطة متكاملة للصيانة الدورية والوقائية لكافة المعدات والسيارات بمختلف أنواعها، مع المتابعة المستمرة لحالتها الفنية، بهدف إطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة.

تحسين كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة للأعطال



وأكد رئيس الشركة أن الصيانة الوقائية تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل، لما لها من دور مهم في تحسين كفاءة التشغيل، وسرعة الاستجابة للأعطال، ودعم فرق الطوارئ والصيانة في أداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الصيانة يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع خطط الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وجودة الخدمات الأساسية.

