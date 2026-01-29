الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال صيانة المعدات والسيارات التابعة للشركة

شركة مياه القليوبية،
شركة مياه القليوبية، فيتو
18 حجم الخط

تابع المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال ورشة صيانة المعدات والسيارات التابعة للشركة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، وضمان جاهزية المعدات والسيارات لدعم أعمال التشغيل بمختلف مواقع الشركة.

محافظ القليوبية يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" بنادي السلام ببنها

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

تحسين كفاءة التشغيل.. رئيس مياه القليوبية يتابع أعمال صيانة المعدات والسيارات


وخلال جولته التفقدية، شدد رئيس الشركة على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الفنية، بما يضمن استمرارية العمل وعدم تأثر تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو شبكاتها المختلفة.

كما وجّه المهندس محمد إبراهيم فودة بضرورة إعداد خطة متكاملة للصيانة الدورية والوقائية لكافة المعدات والسيارات بمختلف أنواعها، مع المتابعة المستمرة لحالتها الفنية، بهدف إطالة عمرها الافتراضي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة.

تحسين كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة للأعطال


وأكد رئيس الشركة أن الصيانة الوقائية تمثل أحد المحاور الرئيسية في منظومة العمل، لما لها من دور مهم في تحسين كفاءة التشغيل، وسرعة الاستجابة للأعطال، ودعم فرق الطوارئ والصيانة في أداء مهامهم بكفاءة عالية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الصيانة يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتماشى مع خطط الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وجودة الخدمات الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس محمد ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية شركة مياه الشرب والصرف مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف محطات مياة الشرب والصرف الصحى

مواد متعلقة

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

مدير تأمين صحي القليوبية: تطبيق أعلى درجات الانضباط في حفظ المستلزمات الطبية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يلتقيان شباب YLY لدعم المشاركة وتفعيل مبادرة تماسك

أوقاف القليوبية تعزي أسرة الأطفال الـ 5 ضحايا تسريب الغاز ببنها

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية