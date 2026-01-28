العاصمة الإدارية تعلن توقيع عقود استيفاء 3 شركات عقارية لمتطلبات مبادرة حوافز البناء الأخضر 

18 حجم الخط

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقيع العقود الرسمية مع ثلاثة مطورين نجحوا في استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بمبادرة "حوافز البناء الأخضر".

وأكدت الشركة على أن هذه المبادرة، أطلقتها في عام 2024، تحقيقًا لرؤية جعل العاصمة مدينة ذكية ومستدامة، وقد شهدت المبادرة إقبالًا واسعًا، حيث تقدمت 17 شركة بإجمالي 22 مشروعًا داخل العاصمة الجديدة. والتزامًا بتطبيق أدق المعايير العالمية، تمكنت 3 مشاريع فقط من استيفاء هذه الشروط وتوقيع العقود وباقي المشاريع لا تزال تعمل حاليًا على استكمال المتطلبات اللازمة للانضمام للمبادرة في أقرب وقت.

تشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في النسخة الخامسة من منتدى مستقبل العقار 2026، الذي يُعقد بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، برعاية وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمشاركة محلية ودولية واسعة تضم ممثلي الحكومات والمستثمرين والمطورين العقاريين.

وتأتي مشاركة الشركة هذا العام متضمنة الظهور الأول لها في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث تستعرض من خلال جناحها الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الجديدة، وتسعى إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ضوء ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي لجميع مكوناته تقريبًا.

وفي إطار أعمال المؤتمر، شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، كمتحدث في الجلسات الرئيسية، حيث استعرض تجربة تطوير العاصمة الجديدة، ومقومات تميزها مقارنة بالمدن الجديدة التي أنشئت في مراحل سابقة، مؤكدًا أن المدينة بنيت وفق رؤية شاملة تجمع بين التخطيط العمراني المتكامل والربط بين السكن والعمل والخدمات، بما يتجاوز مفهوم التوسع العمراني التقليدي.

كما تناول المهندس خالد عباس تطور نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الهدف لم يكن مجرد طرح أراضٍ للبيع، بل بناء منظومة تضمن جودة عمرانية واستثمارية مستدامة، مع وجود آليات واضحة للتطوير والمتابعة، والتوسع مستقبلًا في نماذج الشراكة التشغيلية لإدارة وتشغيل المرافق والخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد خالد عباس أن العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ، وأن ذلك ظهر عمليًا في نظم إدارة المرافق، وكفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على حلول ذكية في التشغيل، مشيرًا إلى أن المدينة توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من خلال تنوع الأنشطة المتاحة وتيسيرات الإجراءات، مع دعم قوي من البنية التحتية والمنظومة الرقمية التي تقلل الروتين وتزيد من سرعة إنجاز المعاملات.

وتطرق خالد عباس أيضًا إلى المنطقة الصناعية ضمن مخطط العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي قرب محاور النقل الرئيسية يوفر مزايا تنافسية للمستثمرين، مع تيسيرات وإجراءات محفزة، وفتح الباب أمام أنشطة صناعية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء، وأن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ المراحل التالية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التركيز على زيادة معدلات الإشغال وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يعزز دور العاصمة الجديدة كمركز عمراني واستثماري متكامل.

كما أشار إلى أن المشاركة في منتدى مستقبل العقار تمثل فرصة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، بما يدعم خطط استكمال المشروع وتعزيز جذب الاستثمارات.

