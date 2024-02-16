الجمعة 16 فبراير 2024
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دين ودنيا

الأعمال المستحبة وأفضل الأدعية في شهر شعبان

الأعمال المستحبة
الأعمال المستحبة في شهر شعبان، فيتو

فضل شهر شعبان، إن شهر شعبان يعتبر من الشهور المفضلة ويتميز عن غيره من الشهور بفضائل عديدة ونفحات ربانية في كل أيامه ولياليه، ومَيَّزه الله بمنزلة كريمة، ومكانة عظيمة، فهو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، لذا لابد من اتباع الإكثار من الأعمال الصالحة، ويعتبر الصيام من أفضل الأعمال المستحبة فيه.


الأعمال المستحبة في شهر شعبان

وشهر شعبان له فضائل كثيرة وأهمية كبيرة، منها مغفرة الذنوب فيغفر الله -عز وجل- فى هذا الشهر كل الذنوب ويمحو  فيه عن عباده جميع السيئات.
ويُستحَبّ للمسلم أن يُكثر في شهر شعبان  من الصوم اقتداءً بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ واظب على الصيام فيه؛ تطوُّعًا لله حتى أنّه كان يصوم من أيّامه ما لا يصوم في سِواه من شهور السنة.
ولفتت «الإفتاء» إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي في «المسند»، والنسائي في «السنن الصغرى» واللفظ له، والبيهقي في «فضائل الأعمال».

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وقالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (وما رأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استكمَلَ صِيامَ شَهرٍ قَطُّ إلَّا رَمضانَ، وما رأيتُه في شَهرٍ أكثَرَ منه صيامًا في شَعبانَ).


وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان " رواه البخاري ومسلم.

 

فضل صيام شهر شعبان

يُعَدّ شعبان أحد الأشهر التي يغفل عنه الناس، ومن فضائل صيامه أنّه يكون بين العبد وربّه، ويُبعد الرياء عن ذلك، وهو أشقّ على النفس؛ لأنّ الذين يصومون هذه الأيّام ويتفطّنون لها قِلّة، وذلك يُوجِب الحصول على أجرٍ أعظم، والصيام في هذا الشهر قد يكون سببًا في دَفع عموم البلاء عن الناس، ومن أهمّ فضائل صيام شعبان أنّ فيه إحياءً لسُنّة نبويّة مهجورة، وإحياءُ الأوقات المباركة التي يغفل عنها الناس بطاعة الله تعالى.


من الأدعية المستحب ترديدها في شهر شعبان:

- اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.

- اللهم اجعل صيامي في شعبان صيام الصائمين، ونبهني عن نومة الغافلين، واعف عني، واغفر ذنبي، وارزقني التوبة النصوح، وبلغنا شهر رمضان بلوغ رحمة وعتق من النيران.

- اللهم اكشف عنا البلاء في هذا الشهر المبارك، اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين.


- اللهم تقبل منا صالح الأعمال، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن.

- اللهم هب لي من دخول شهر شعبان نورًا يقربني منك.


- اللهم تقبل منا  شهر شعبان، وأخل علينا شهر رمضان المبارك برحمتك وغفرانك.

- عند الدعاء باسم الله الأعظم، فقد ورد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال "النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئُل به أعطى، وإذا دعي به أجاب".

 

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