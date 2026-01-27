عبر منصة مصر العقارية، استمرار حجز وتخصيص شقق سكن مصر لليوم الثاني

18 حجم الخط

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار حجز وتخصيص شقق سكن مصر لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمواطنين كافة الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وسددوا قيمة جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

الشقق تأتي ضمن طرح 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع ٤٠٠ ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وسيتم البدء في إجراءات التخصيص الإلكتروني من خلال منصة مصر العقارية.

وكشفت منصة مصر العقارية عن تنظيم مرحلة تخصيص الشقق كالتالي:

-الدخول لمرحلة التخصيص يقتصر على المواطنين الذين:

• سددوا جدية الحجز كاملة.

• استوفوا جميع الشروط المعلنة.

تم إيقاف الحسابات التي لم تستكمل سداد جدية الحجز.

المؤهلون فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

كما تم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA) لضمان حماية المنصة، ومنع التلاعب، ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

وطرحت وزارة الإسكان عبر المنصة 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية.

وضم الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكنية، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

