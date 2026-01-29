الخميس 29 يناير 2026
اقتصاد

انخفاض ملحوظ في الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر اللحمة اليوم،
سعر اللحمة اليوم، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 426 جنيهًا للكيلو.

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 394 جنيها للكيلو

التغيير: انخفاض 11 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيها.

سعر اللحمة اليوم، فيتو
سعر اللحمة اليوم، فيتو

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 419 جنيها.

التغيير: انخفاض جنيه.

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 396 جنيها

التغيير: ارتفاع جنيه

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 353 جنيهًا.

التغيير: انخفاض 6.5 جنيه.

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 400 جنيه.

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا.

نطاق السعر: 350 – 460 جنيها للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 397 جنيها.

التغيير: انخفاض 4 جنيهات.

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو.

