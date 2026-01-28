الأربعاء 28 يناير 2026
اقتصاد

أكبرها في الضاني، ارتفاع يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 437 جنيهًا للكيلو.

التغيير: ارتفاع 13 جنيها

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 406 جنيهات للكيلو

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه.

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 420 جنيها.

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات.

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 395 جنيها

التغيير: ارتفاع 14 جنيها

نطاق السعر: 300 – 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 359 جنيهًا.

التغيير: ارتفاع 8 جنيهات.

نطاق السعر: 250 – 400 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 399 جنيها.

التغيير: انخفاض 50 قرشًا.

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 401 جنيه.

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا.

نطاق السعر: 330 – 450 جنيها للكيلو.

