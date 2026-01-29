حبس سائق سيارة نقل هشم "ملاكي" أثناء القيادة بـ"رعونة" في الجيزة

18 حجم الخط

قررت الجهات المختصة، حبس قائد سيارة نقل متهم بالسير برعونة وتهشم سيارة ملاكي فور الاصطدام بها، وذلك بعد الانتهاء من سماع أقوال المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه من مكان الحادث فور ارتكابه الواقعة، خوفًا من المساءلة القانونية.

وكلفت رجال المباحث بتكثيف التحريات والمعلومات حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارة ملاكي وإحدث تلفيات بها بالجيزة.



رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بالسير برعونة والاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.



تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

