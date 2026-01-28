أمريكية تبحث عن قناص لاغتيال ترامب وتحرك عاجل من الشرطة

18 حجم الخط

ألقت السلطات الأمريكية القبض على أمينة مكتبة في ولاية فرجينيا الغربية، بعد اتهامها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حسب ما نقلته صحيفة Fox News.

تجنيد أفراد لملاحقة الرئيس ترامب واغتياله

أعلنت إدارة شرطة مقاطعة جاكسون، مساء الأحد، توجيه تهمة واحدة تتعلق بـ توجيه تهديد إرهابي إلى (مورغان إل. مورو)، المقيمة في مدينة ريبلي بولاية فرجينيا الغربية، والتي تعمل أمينة مكتبة في مكتبة مقاطعة جاكسون العامة.

وبحسب بيان الشرطة، نشرت المتهمة مقاطع فيديو على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت تعليقات تسعى إلى تجنيد أفراد لملاحقة الرئيس ترامب واغتياله، من بينها طلب ما وصفته بـ قناص مصاب بمرض عضال لتنفيذ العملية.

وقال قائد شرطة مقاطعة جاكسون، آر إتش ميلينجر، إن التحقيق لا يزال جاريًا، مضيفًا: سيتم نشر المزيد من التفاصيل مع استمرار جمع الحقائق، هذا ليس بيانًا سياسيًا، بل تحقيق جنائي قائم على مخاوف موثقة ومقلقة.

إعلان الشرطة الأمريكية عقب تداول مقطع فيديو

وجاء إعلان الشرطة عقب تداول مقطع فيديو منسوب إلى مورو عبر صفحة Libs of TikTok، مرفقًا بتعليق مثير للجدل، كما أظهرت تعليقات أخرى على حساب المتهمة على إنستجرام اقتراحات باستهداف شخصيات عامة إضافية، من بينها ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان البيت الأبيض للشئون السياسية، إلى جانب المدير التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا لاري إليسون، ورائد الأعمال بيتر ثيل، وفق ما نُشر.

وجهة نظر شخصية ولا تمثل موقف المنظمة

من جهتها، أصدرت مكتبة مقاطعة جاكسون العامة بيانًا على صفحتها الرسمية في فيس بوك مساء الأحد، أكدت فيه أن التصريحات المنسوبة إلى إحدى موظفاتها لا تعكس رسالة المؤسسة أو قيمها أو معايير السلوك المعتمدة لديها.

وأضاف البيان: نأخذ مسؤولياتنا تجاه الجمهور وداعمينا على محمل الجد، ونلتزم بالمهنية والاحترام والنزاهة في كل ما نقوم به. هذه الآراء تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل موقف المنظمة، ونعالج الأمر داخليًا وفق سياساتنا وإجراءاتنا المعتمدة، مع التأكيد على التزامنا بخدمة المجتمع بما يتماشى مع قيمنا الأساسية.

