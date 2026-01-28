بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء

18 حجم الخط

تنظر بعد قليل، محكمة جنايات الإسكندرية، ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء، وذلك بعد تأجيلها أمس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن.

النيابة تطالب بالإعدام

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار محمود هيبة وكيل النائب العام، والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام جزاء لما ارتكبه، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون على كل من تسول له نفسه الفتك بالروح المحرم إزهاقها.

تفاصيل أمر الإحالة

كان قد كشف أمر إحالة النيابة العامة بالإسكندرية، أن المتهم بقتل زوجته

دينا علاء، لاعبة الجودو بنادي سموحة، عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها فاستل سلاحه الناري الأميري من خزينته الخاصة ممسكا إياه بعزم لا يرام، فراود القلق رفيقة دربه وراحت تحثه على تركه خشية إيذاء نفسه، فما كان منه إلا أن باغتها بكلتا يديه على عنقها مبتغيا الخلاص منها إلا أنها نازعته وهرعت إلى الشرفة تصرخ استغاثة، فلم يلق لصرخاتها ولا لما احتملته قلوب صغارهما من هلع وفزع وأمطرها بوابل من الطلقات النارية استقرت بجسدها وأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدا بذلك إزهاق روحها.

وأكد أمر الإحالة أنه بناء على السابق يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على المادة رقم 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومرفق قائمة بأدلة الإنبات مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، كما قررت النيابة ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

وتابع أمر الإحالة، أن مستشفى الطب النفسي أصدرت تقريرا يفيد بالسلامة النفسية والعقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة، حيث أفادت اللجنة بالتالي: خلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي، لم يظهر بفحص الحالة العقلية للمتهم أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي.

كان قد اكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بنادي سموحة في الإسكندرية، وتمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ بحادث إطلاق نار ومتوفية بمنطقة جناكليس، دائرة القسم، وعلى الفور، توجه إلى موقع البلاغ القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول.

وتبين من الفحص وجود جثة الزوجة "د.ع" مسجاة بأرضية الشقة ترتدى كامل ملابسها، ووجود زوجها مصاب بطلق نارى، وعثر على طبنجة بمسرح الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة،والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

