تعليم الفيوم تنظم ندوة عن القائد المبدع احتفالا بيوم التعليم العالمي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ندوة بعنوان "القائد المبدع وتحقيق التوازن بين الأداء المهني والاستقرار النفسي"، ضمن احتفالات المديرية باليوم العالمي للتعليم.

خصائص القائد الملهم

قال الدكتور خالد خلف قببصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن القائد المبدع يحفز الآخرين ويضيف إلى خبراتهم، كما يدرك امكانياته الحقيقية ويستغلها أفضل استغلال ليحقق الإبداع فى إدارة المؤسسة، ولم تعد القيادة التعليمية تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل أصبحت تقوم على تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء المهني والاستقرار النفسي للعاملين، والقائد المبدع هو من يصنع بيئة عمل داعمة، يشعر فيها المعلم بالتقدير والطمأنينة، ما ينعكس مباشرة على جودة العملية التعليمية داخل المدارس، ويبدأ لاستثمار الحقيقي في التعليم من الاهتمام بالإنسان قبل المكان، واحد مفاتيح النجاح دعم المعلم نفسيًا ومهنيًا داخل المؤسسات التعليمية.

محاور الندوة

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، أهمها إبراز دور القيادة الإبداعية في تحسين الأداء المهني، دعم المعلمين والقيادات التعليمية آليات عملية لتحقيق الاستقرار النفسي، والاستفادة من التجارب القيادية الواقعية في إلهام المعلمين والقيادات في تحقيق التوازن بين الأعباء والمسؤوليات والقدرة على الإنجاز والعطاء الفكرى، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالعنصر البشرى كركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، صفات القائد التربوي المبدع، إدارة الضغوط في بيئة العمل التعليمية، أثر الاستقرار النفسي على الأداء المهني للمعلم، دور المؤسسات التعليمية في دعم الصحة النفسية للعاملين.

وقالت الدكتورة أمال جمعة العميد الأسبق لكلية التربية جامعة الفيوم، أن القائد المبدع أو القائد الملهم هو القيادى الذي يمتلك فن التأثير فى الأخرين، الذي يستخدم الإمكانيات المتاحة ليحقق منها الأهداف المنشودة، قدرة القائد المبدع على التفكير فى اتخاذ القرار السليم والتفكير بطريقة إيجابية والقدرة على الاحتواء والحكمة وعدم التعالى على فريق العمل، وان يكون قادر على مواجهة تحديات العصر ويبدع فى الإدارة المدرسة.

