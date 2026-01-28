محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71 %

18 حجم الخط

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة، حضر منهم ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة، ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

اعتماد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع في القاهرة بنسبة نجاح ٩٠ %

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦%.



وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

