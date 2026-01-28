الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71 %

نتيجة الشهادة الاعدادية،فيتو
اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بنسبة نجاح ٧١% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة، حضر منهم  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة، ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة. 

محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

اعتماد نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع في القاهرة بنسبة نجاح ٩٠ % 

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٠ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٦٣.٧ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦%.
 

وأكدت الدكتورة  همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

