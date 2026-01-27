18 حجم الخط

ذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا لمناقشة قضية الأراضي ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وزير الخارجية الأوكراني يعلن استعداد زيلينسكي للقاء بوتين شخصيا

ويشار إلى أن الوزير الأوكراني صرح بذلك، خلال مقابلة مع صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية، وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت محطة زابوروجيه للطاقة النووية وكذلك موضوع الأراضي، ضمن المسائل العصية عن الحل خلال المفاوضات.



وأضاف الوزير: "كما تعلمون، لا تزال عالقة بدون حل، القضايا الأكثر حساسية وبالذات محطة زابوروجيه للطاقة النووية وكذلك موضوع الأراضي. ومن أجل حل هذه القضايا تحديدا، فإن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين ومناقشة هذا الأمر سوية".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرهودار. وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة - حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بقدرة واحد غيغاواط لكل منها.

ويوم السبت الماضي، انتهى في أبوظبي،اليوم الثاني من المحادثات بين فريق العمل الثلاثي المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. وقد وصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرة إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالا مباشرا.

