الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الاستثمار تفرض رسوم إغراق على السجاد التركي وملدن الخرسانة من روسيا والصين

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، فيتو
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدديها رقم 23 تابع وتابع (أ)، الصادرين في 28 يناير 2026، قرارين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن فرض رسوم إغراق على السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من تركيا، ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) من الصين وروسيا. 

 

وجاء القرارين كالتالي: 

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 22 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2021، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا. 


-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2020، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف (سلفونايتد نفتالين فورمالدهيدSNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.


ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF)، هي مادة مضافة كيميائية تُعرف بالملدن الفائق للخرسانة، وتهدف بشكل أساسي إلى تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت بنسبة تصل إلى 30%، مما يحسن قابلية التشغيل، ويزيد القوة، ويقلل النفاذية. 


وتستخدم مادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) على نطاق واسع في الخرسانة عالية القوة والصب، كما يعمل كمشتت في صناعات الجلود والنسيج.


 

وزارة الاستثمار تبحث فرض إجراءات وقائية على واردات البيليت

منها فرض رسوم على تصديقات الخارجية وتوفيق أوضاع 160 كنيسة، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الجريدة الرسمية