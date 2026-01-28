الاستثمار تفرض رسوم إغراق على السجاد التركي وملدن الخرسانة من روسيا والصين

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدديها رقم 23 تابع وتابع (أ)، الصادرين في 28 يناير 2026، قرارين لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن فرض رسوم إغراق على السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من تركيا، ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) من الصين وروسيا.

وجاء القرارين كالتالي:

-قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 22 لسنة 2026، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 284 لسنة 2021، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات، من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا.



-وقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 23 لسنة 2026، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2020، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف (سلفونايتد نفتالين فورمالدهيدSNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

ومادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF)، هي مادة مضافة كيميائية تُعرف بالملدن الفائق للخرسانة، وتهدف بشكل أساسي إلى تقليل نسبة الماء إلى الأسمنت بنسبة تصل إلى 30%، مما يحسن قابلية التشغيل، ويزيد القوة، ويقلل النفاذية.



وتستخدم مادة سلفونيتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) على نطاق واسع في الخرسانة عالية القوة والصب، كما يعمل كمشتت في صناعات الجلود والنسيج.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.