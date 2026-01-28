محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري وأعمال إنشاء كوبري معلة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء سوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على آخر المستجدات، يرافقه إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد أنور وأمل حمدي نواب رئيس المدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد سوق طلخا الحضاري

وخلال جولته، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تسكين جميع الباعة وفقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لتشغيله بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن السوق يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم حركة التجارة الداخلية.

استمرار شن حملات رفع الإشغالات

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا بالانتهاء من تسكين السوق، واستمرار شن حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة خاصة على طريق بلقاس ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

السوق يشمل 84 محلًا تجاريًا

سوق طلخا الحضاري يشمل 84 محلًا تجاريًا تم تخصيصها لتوفير أماكن آمنة ومنظمة للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم بشكل لائق، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومقام على مساحة نحو 2880 مترًا مربعًا، ويضم أنشطة متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.



محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري معلة بطلخا



كما تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال إنشاء (كوبري معلة) بمدينة طلخا، والذي تجري الأعمال فيه بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري، موضحا أن الكوبري يقع على “ترعة الساحل” لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين.

وقال المحافظ: سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

التشديد على تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول القائم على التنفيذ بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة إنجازها والانتهاء من أعمال الإنشاء وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات أمام المقاول، مع إزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الكوبري يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يخلق سيولة مرورية بين الجانبين، وشدد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان بالكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم بين الجانبين.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية أعمال الكوبري، شدد على المقاول القائم بالأعمال بسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء الفوري في وضع طبقة السن لبدء تشغيل الكوبري وتوفير خدمة عبور المشاة ثم البدء في وضع طبقة الأسفلت لبدء عمل الكوبري بشكل كامل تخفيفا على المواطنين.

