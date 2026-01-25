الأحد 25 يناير 2026
محافظات

إزالة 181حالة تعدٍّ بالبناء على الارض الزراعية والأملاك بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى من الموجة  28 بحملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة  ٢٥حالة تعدٍّ بالبناء المخالف، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

محافظ الشرقية: إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة والزراعية

إزالة 25 حالة تعدى بالمراكز 

حيث تمت إزالة  ١٤  حالة تعدي على  أراضي أملاك الدولة ولاية «ري وصرف وسكة حديد»، بمساحة  ٩٥٧  متر مربع، بمراكز  الحسينية وكفر صقر والزقازيق بالإضافة إلى إزالة ١١ حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٧  قراريط و٢٢ سهمًا، بمراكز بلبيس وفاقوس والإبراهمية ومنيا القمح والزقازيق.

رصد حالات بالمتغيرات المكانية 

أكد ذلك  المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وأضاف أن الحملات أسفرت الحملات أيضا عن إزالة  ١٥٦  حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ١٢ ألف متر مربع.

الأجهزة تنفذ حملات الازالة  يوميا 

وقال محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

محافظ الشرقية يصدر 30 قرارا تأديبيا بحق 67 موظفا بالجهاز الإداري

استرداد حق الشعب

وأكد المهندس المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

