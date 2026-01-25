إزالة 181حالة تعدٍّ بالبناء على الارض الزراعية والأملاك بمحافظة الشرقية

18 حجم الخط

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى من الموجة 28 بحملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة ٢٥حالة تعدٍّ بالبناء المخالف، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 25 حالة تعدى بالمراكز

حيث تمت إزالة ١٤ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري وصرف وسكة حديد»، بمساحة ٩٥٧ متر مربع، بمراكز الحسينية وكفر صقر والزقازيق بالإضافة إلى إزالة ١١ حالة تعدي على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة ٧ قراريط و٢٢ سهمًا، بمراكز بلبيس وفاقوس والإبراهمية ومنيا القمح والزقازيق.

رصد حالات بالمتغيرات المكانية

أكد ذلك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وأضاف أن الحملات أسفرت الحملات أيضا عن إزالة ١٥٦ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ١٢ ألف متر مربع.

الأجهزة تنفذ حملات الازالة يوميا

وقال محافظ الشرقية: الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

استرداد حق الشعب

وأكد المهندس المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد «حق الشعب» وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

