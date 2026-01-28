الأهرام وقضايا المرأة، ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب (صور)

18 حجم الخط

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، شهد الصالون الثقافي، ندوة بعنوان “الأهرام وقضايا المرأة”، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفكري للمعرض هذا العام.

ندوة الأهرام وقضايا المرأة

وشارك في الندوة كل من الدكتورة أماني الطويل، والكاتبة أمينة شفيق، والكاتبة سوسن عز العرب، والكاتب الصحفي مصطفى سامي، والكاتبة يسرا الشرقاوي، وأدارت الندوة الكاتبة داليا شمس.

150 عامًا على تأسيس الأهرام

وافتتحت داليا شمس فعاليات الصالون الثقافي بمناقشة قضايا الإعلام والمرأة، وذلك بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس جريدة الأهرام العريقة، مشيرة إلى الحضور البارز لوجوه نسائية مختلفة داخل مؤسسة الأهرام، والدور المؤثر الذي قامت به السيدات في تطور المؤسسة على مدار 150 عامًا.

أكدت يسرا الشرقاوي أن مؤسسة الأهرام شهدت تطورًا كبيرًا على مدار 150 عامًا، وكان للمرأة دور مميز في هذا التطور، حيث عملت كتفًا بكتف مع زملائها الرجال داخل المؤسسة. وأضافت أنه رغم تحمل المرأة أعباء إضافية كونها زوجة وأمًّا، إلا أنها استطاعت أن تؤثر بقوة في مسيرة الأهرام.

وأشارت إلى أن نشأتها داخل أسرة تعمل في مجال الصحافة ساعدتها على النجاح واستكمال المسيرة المهنية.

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ندوة تناقش دور الصحافة في تمكين السيدات بمعرض الكتاب

ومن جانبها، أوضحت أمينة شفيق أنه لم تكن هناك كليات للإعلام قبل عام 1958، حيث تم تخريج أول دفعة من الصحفيين في ذلك العام، الأمر الذي مثّل بداية دخول السيدات بقوة إلى مجال الصحافة والإعلام.

وكشفت عن تجربتها الشخصية في دخول المهنة، مؤكدة أنها التحقت بالصحافة "بطريقة خبيثة"، نظرًا لأن العمل الصحفي في ذلك الوقت كان مقصورًا على أبناء الذوات فقط.

بدأت أماني الطويل حديثها متسائلة ماذا فعلت الأهرام مع المرأة، مؤكدة أن الأهرام تعد المؤسسة الصحفية الوحيدة التي تفاعلت مع قضايا المرأة من خلال عدة إصدارات، وكان لها دور كبير في دعم وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء إحصائية حول عمل النساء داخل المؤسسة، كشفت عن أن نسبة النساء بلغت 44%، وعلى الرغم من هذه النسبة المرتفعة، إلا أن تأثير المرأة في المناصب القيادية ما زال محدودًا.

وأضافت أن الأهرام لعبت في الماضي القريب دورًا مهمًّا في إطلاق مبادرات تهدف إلى توحيد قانون المرأة وتمكينها في مواقع القيادة والعمل السياسي، بما يعكس التزام المؤسسة بدعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأشارت سوسن عز العرب إلى أن المرأة في الصحافة لم تعد مجرد موضوع للكتابة، بل شريك أساسي في صناعة المحتوى وصياغة الخطاب الإعلامي.

وأكدت أنه لم تكن المرأة في الصحافة فقط داخل المؤسسة فكان لها دور أيضًا في الإدارة، فأنا دخلت مجلة المرأة متدربة وتطرقت إلى أن أكون رئيس تحرير، مطالبة بمزيد من الدعم للصحفيات الشابات.

وقال الكاتب الصحفي مصطفى سامي إن الأهرام كان ولا يزال مدرسة صحفية كبرى، أسهمت في تخريج أجيال واعية بقضايا المجتمع، وهناك نماذج عديدة للمرأة ساعدت في هذا الإنجاز مؤكدًا أن سيدات الأهرام كان دائمًا لهم الظهور الأول في أي إنجاز أو تطور داخل المؤسسة، مضيفًا أن الأهرام دائمًا تهتم بقضايا المرأة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.