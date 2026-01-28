الأربعاء 28 يناير 2026
نوري المالكي يتحدى ترامب: نرفض تدخلك ومستمرون في العمل السياسي بالعراق حتى النهاية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، فيتو
أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي أن بقاءه في العمل السياسي في العراق سيستمر حتى النهاية، بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، مشددًا على أن قرار الإطار التنسيقي يمثل الأساس الذي تنطلق منه الجهود السياسية في المرحلة الراهنة.  

المالكي: الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد

وقال المالكي في تصريحات صحفية ردًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيستمر في العمل حتى بلوغ النهاية وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، مضيفًا أن لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد في التعاطي، وليست لغة الإملاءات أو التهديد. 

وجدد المالكي رفضه القاطع لأي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للعراق، معتبرًا ذلك انتهاكًا واضحًا لسيادة البلاد، مؤكدًا أن القوى السياسية العراقية ستواصل العمل بروح المسؤولية الوطنية حتى تحقيق الأهداف التي تخدم الشعب العراقي.

ترامب: الولايات المتحدة لن تعود لمساعدة العراق

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: أسمع أن الدولة العظيمة العراق قد تُقدم على خيار سيّئ للغاية بإعادة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر منصة تروث سوشيال: في المرة السابقة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدر البلد إلى الفقر والفوضى الشاملة، لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود لمساعدة العراق

واختتم: بسبب سياساته وأيديولوجياته الجنونية، إذا جرى انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعود لمساعدة العراق، وإذا لم نكن هناك لتقديم المساعدة، فلن تكون أمام العراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية.

