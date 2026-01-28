الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

الإسكواش، مصطفى عسل يواجه كريم عبد الجواد في نصف نهائي بطولة الأبطال

الإسكواش، يخوض مصطفى عسل مواجهة قوية أمام زميله كريم عبد الجواد، في نصف نهائي بطولة الأبطال العالمية للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

مواجهة مصرية في نصف النهائي

وتقام مباراة مصطفى عسل وكريم عبد الجواد اليوم الأربعاء، في حين تجمع المواجهة الثانية بين كل من البيروفي دييجو إلياس والنيوزيلندي بول كول.

وتأهل للدور ربع النهائي من بطولة الأبطال للإسكواش 7 لاعبين مصريين وهم، نور الشربيني وأمينة عرفي وهانيا الحمامي وفيروز أبو الخير ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم.

قائمة اللاعبين المصريين

وشارك في البطولة 20 لاعبا ولاعبة من مصر، بواقع 9 لاعبين و11 لاعبة.

وشارك في منافسات الرجال من مصر كل من:

مصطفى عسل - فارس الدسوقي - محمد زكريا - محمد أبو الغار - يوسف إبراهيم - مازن هشام - علي أبو العينين - كريم عبد الجواد - كريم التركي.

وعلى مستوى اللاعبات شارك من مصر كل من:

هانيا الحمامي - نور الشربيني - كنزي أيمن - ندى عباس - هنا معتز - مريم متولي - سنا إبراهيم - هنا رمضان - زينة مكاوي - فيروز أبو الخير - أمينة عرفي.

الجريدة الرسمية