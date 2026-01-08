الأسعار خيالية، برلماني يعتزم تقديم مشروع لتعديل قانون الإيجار الجديد

18 حجم الخط

أعلن النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع لتعديل قانون الإيجار الجديد، لمواجهة انفلات الأسعار، الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على الشباب.



تفاصيل تعديل قانون الإيجار الجديد

وأكد النائب، أن الشباب أصبح فريسة لأصحاب العقارات السكنية، الذين استغلوا الإقبال الكبير على الإيجار الجديد، وقاموا برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يضع الشباب تحت ضغوط حياتية كبيرة، ما بين توفير متطلبات أسرته، وتوفير ثمن الإيجار.



تحركات برلمانية في مجلس النواب الجديد لخدمة المواطنين

وأشار إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة، ستشهد تحركات للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي، مشيدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مختلف الخدمات للمواطنين في الريف المصري.

ملفات الصحة والشباب والتعليم في مقدمة أولويات مجلس النواب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملفات الصحة والشباب والتعليم، تأتي كأولوية أولى لتحقيق تنمية حقيقية في مختلف القرى، موضحا أن هناك العديد من طلبات الإحاطة التي سيقدمها بشأن مشكلات مراكز الشباب ونقص المدارس والوحدات الصحية.

