افتتاح الوحدة الصحية في "بقيرة" بالقليوبية بعد التطوير

افتتحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية الوحدة الصحية بقرية بقيرة، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة للارتقاء بالمنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الافتتاح تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتور أسامة أبو عامر، مدير الطب الوقائي، والدكتورة سماح فؤاد، مدير إدارة الرعاية الأساسية، وبإشراف ومتابعة الدكتور بكري سعيد، مدير الإدارة الصحية ببنها، وفريق الإشراف بالإدارة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن أعمال التطوير شملت تحسين البنية التحتية وتهيئة بيئة العمل داخل الوحدة الصحية، بما يتوافق مع معايير الجودة واشتراطات أمن وسلامة المرضى، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى أن افتتاح الوحدة بعد التطوير يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم القطاع الصحي، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطن، مؤكدًا أن خدمة المواطن تمثل أولوية قصوى.

في سياق اخر أعلنت مديرية الصحة بـالقليوبية، تزويد مستشفى بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية متطور، حيث تم تشغيل الجهاز بنجاح واستقبال أولى الحالات لإجراء الفحص، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز قدرات المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تزويد بهتيم المركزي بجهاز أشعة مقطعية واستقبال أولى الحالات

ويُعد هذا الجهاز إضافة نوعية لمنظومة التشخيص الطبي داخل المستشفى، بما يسهم في تسهيل حصول المرضى على خدمات الأشعة المقطعية بدقة وكفاءة، دون الحاجة لتحويلهم إلى مستشفيات أخرى.

وأعرب الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـ القليوبية، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان؛ مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية.

