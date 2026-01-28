موعد مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأربعاء 28 يناير 2026
يستضيف ملعب "الاتحاد" معقل السيتي مساء اليوم الأربعاء مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة، من مرحلة الدوري، لهذا الموسم من دوري الأبطال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي 

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي 

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وجالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة bein sports hd 5.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة وهو يمتلك 13 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر، في حين أن جالطة سراي لديه 10 نقاط في المركز السابع عشر.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام جالطة سراي التركي، مع فارق كبير في الأهداف مقارنة بأقرب منافسيه، من أجل التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026 للموسم الثاني علي التوالي بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

الجريدة الرسمية